Il 25 di Aprile, Cagliari Social Forum terrà un presidio a partire dalle ore 9:30 e fino alle ore 12:00, in Piazza Gramsci, per “ricordare che vi è la necessità di una nuova resistenza”.

Il presidio intende comunicare che serve “una resistenza vera e non solo ‘di ricorrenza’, per contrastare le politiche securitarie e repressive messe in atto da questo e dai governi che lo hanno preceduto”.