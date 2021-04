Il Presidente della Regione Christian Solinas ha incontrato questa mattina il nuovo Magnifico Rettore dell’Università di Cagliari, Francesco Mola. “Un colloquio positivo e proficuo, che rafforza il rapporto di collaborazione, dialogo e confronto sui grandi temi che riguardano il futuro della Sardegna”, ha detto il Presidente a margine dell’incontro cui hanno partecipato anche il Prorettore vicario Gianni Fenu e il capo di Gabinetto Alessandra Orrù. Innovazione e ricerca, sfida digitale, ma anche riconversione dei siti e grandi progetti scientifici e tecnologici (come l’Einstein Telescope) i temi trattati.

“Le due università sarde rappresentano un valore insostituibile – ha detto il Presidente – La pandemia e le difficoltà che stiamo attraversando stanno oramai interrogando le istituzioni su quale sia il modello che dovremo affermare all’indomani della crisi. Probabilmente ci si sta rendendo conto che il modello di globalizzazione a cui pensavamo non è un modello sostenibile. La necessità di rivedere il modello di sviluppo – continua il Presidente – determinerà l’esigenza di avere una conoscenza sviluppata e un livello di ricerca assolutamente all’altezza di supportare le sfide future”.

Attrattività, ricerca e internazionalizzazione i concetti chiave, senza dimenticare il patrimonio storico, culturale e archeologico della Sardegna, da preservare e valorizzare. “La Regione ha avviato un percorso per creare clima favorevole agli investimenti in innovazione e ricerca. La condizione di insularità oggi va affrontata con strumenti nuovi. Non possiamo prescindere dalla tradizionale continuità territoriale, necessaria per spostare persone e merci, ma abbiamo bisogno anche della continuità territoriale digitale per polverizzare le distanze. E per questo serve formare i giovani”.

In particolare, tra i temi trattati, la necessità di puntare sui servizi di supporto alla didattica, sul diritto allo studio. “Se vogliamo essere attrattivi come Università la qualità dei servizi legati alla didattica diventa fondamentale nella scelta – ha detto il Presidente – Mi riferisco al sistema degli alloggi, della ristorazione, delle borse di studio. Abbiamo il dovere di integrare meglio i servizi con i poli della didattica”.

In chiusura dell’incontro il Presidente Solinas ha posto l’accento sulla strategicità della collaborazione. “Oggi più che mai – ha evidenziato – le istituzioni devono remare verso lo stesso obiettivo e la Regione può essere partner importante nello sviluppo dell’Università. Abbiamo a disposizione le risorse derivanti dal nuovo piano di sostegno comunitario 21-27, le opportunità derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, PNRR, il ‘just transition fund’ e le risorse che derivano dall’accordo sulle entrate. Possiamo e dobbiamo trovare ampi spazi di collaborazione e compenetrazione tra le nostre azioni”, ha concluso il Presidente.