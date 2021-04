Intensificati i controlli della Polizia locale di Cagliari, in questo fine settima di “zona rossa”, per il rispetto delle misure di contenimento del coronavirus. Durante tutta la settimana e in particolare nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, il personale della Polizia Locale ha svolto le attività di controllo sul rispetto delle misure anticontagio, previste dalle disposizioni governative, da parte delle persone fermate sul motivo dello spostamento dalle proprie residenze per verificare se fossero nel rispetto delle deroghe previste.

Sono stati controllati bar, pub, caffetterie e simili, gli esercizi di ristorazione, pizzerie, ristoranti etc., verificando il rispetto dell’attività di asporto, ma principalmente il rispetto delle specifiche misure anticovid previste dal protocollo che regola l’esercizio di dette attività in questo periodo di pandemia. Numerose le verifiche eseguite: in particolare in un circolo ricreativo ubicato nel quartiere di Is Mirrionis, è stato accertato che, verso le 3 di questa notte, una decina di persone stavano festeggiando un compleanno in violazione a diverse disposizioni dell’ultimo Dpcm.

I trasgressori sono stati identificate e verranno sanzionati per aver organizzato la festa e per l’assembramento, per l’omesso utilizzo della mascherina e per lo spostamento dalla residenza senza giustificato motivo, con una sanzione di 400 € per ogni violazione. Inoltre si è proceduto a far chiudere il circolo ricreativo per il quale scatterà una specifica sanzione di 400 € e il provvedimento di sospensione.

Anche questa mattina, gli agenti in servizio nel centro storico hanno identificato tre persone che stavano consumando al banco all’interno di un bar sebbene espressamente vietato; per loro una sanzione di 400 € e sono in corso gli accertamenti per verificare le motivazioni del loro spostamento dalla residenza. Per l’esercizio altrettanta sanzione e segnalazione per il provvedimento di sospensione dell’attività.

Diverse, invece, le autocertificazione ricevute da altrettanti cittadini fermati nei controlli, che verranno verificate nei prossimi giorni dagli Agenti della Polizia Locale cittadina.

I controlli proseguiranno anche nella prossima settimana, che vedrà la Sardegna ancora in “zona rossa”, per contribuire al rispetto delle misure anticontagio finalizzate al contenimento della diffusione del coronavirus.

Sono inoltre in corso le attività di indagine finalizzate a individuare gli autori di alcuni video e di alcuni commenti agli stessi video o post apparsi nei social e su qualche testata giornalistica online, nei quali si rilevano aspetti che configurano violazioni di carattere penale commesse ai danni del personale della Polizia Locale.