I Carabinieri di Gonnesa (Su) stanotte intorno all’una e 45 hanno fermato ad un posto di blocco sulla SS126, in località “Morimenta”, un operaio 24enne di Iglesias già noto alle forze di polizia, attratti dall’auto che circolava in orario inconsueto. Sospettando che stesse guidando in stato di ebbrezza alcolica hanno effettuato la priva con l’utilizzo dell’etilometrico che alla prima prova ha evidenziato un tasso alcol emico pari a 1.21 mg/l ed alla seconda prova di 1.16 mg per litro di sangue.

La patente di guida gli è stata ritirata. Oltre alla denuncia alla Procura della Repubblica del Tribunale di Cagliari, gli è stata anche contestata una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro per la violazione delle norme per il contenimento della pandemia. Dalla tarda serata di ieri e sino a notte fonda sono state ore decisamente turbolente per due uomini ubriachi che si sono resi responsabili di gravissime condotte stradali sfociate poi in reati contro gli Agenti intervenuti.