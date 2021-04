I carabinieri Nas hanno condotto una campagna di verifiche a livello nazionale presso i supermercati per accertare la corretta esecuzione delle operazioni di sanificazione anti-Covid: l’esito della campagna di verifiche dei Nas nei supermercati ha riportato 18 casi di positività al materiale genetico di Coronavirus su carrelli, cestini, tastiere per il pagamento bancomat e carte di credito, tasti delle bilance e dispositivi salvatempo.

In totale sono stati ispezionati 981 esercizi commerciali e sono state registrate irregolarità in ben 173 di essi, ossia il 18%, una percentuale piuttosto elevata. Sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria 9 responsabili dei supermercati e sanzionati altri 177 per un ammontare di 202mila euro di multa totali.