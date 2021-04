I poliziotti della Questura di Oristano hanno arrestato un 19enne e denunciato tre ragazzini per detenzione ai fini di spaccio di droga. Ieri gli agenti della Quarta sezione della Squadra Mobile hanno arrestato C.L. 19enne di Oristano, perché è stato trovato in possesso di una decina di grammi di cocaina, poco più di un etto di marijuana, circa 6.000 euro in contanti probabile frutto dell’attività illecita, bilancini di precisione e tutto l’occorrente per il confezionamento delle dosi. La perquisizione, effettuata in un primo momento nei confronti di quattro ragazzi, è stata poi estesa all’abitazione dell’arrestato, nella quale è stata trovata gran parte della droga sequestrata.

Sempre nella serata di ieri gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine Sardegna, nell’ambito dei servizi anti-covid, hanno identificato alcuni giovani, i quali, al momento del controllo, dopo aver giustificato la loro presenza in strada, poiché si mostravano particolarmente agitati, sono stati sottoposti a perquisizione e uno di essi, sedicenne, è stato trovato in possesso di alcune dosi di marijuana e per questo denunciato alla Procura dei minori di Cagliari per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Un altro minorenne è stato denunciato per lo stesso reato in quanto trovato in possesso di una trentina di grammi di marijuana e di tutto l’occorrente per suddividerla in dosi.