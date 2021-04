“Confermo la continuità dell’azione della commissione Lavoro in collaborazione con tutti i soggetti che in questi anni sono stati protagonisti nella lotta alle patologie legate all’amianto“. Lo ha detto la presidente della commissione Lavoro della Camera Romina Mura, intervenendo al webinar per il ’29/o anniversario della Legge 257/92 che ha bandito l’amianto’ organizzato dall’ANMIL.

Ricordando che “la commissione Lavoro è sempre stata protagonista nelle varie legislature nel definire una piattaforma di strumenti sempre più efficienti e tempestivi”, Mura ha condiviso i temi della lettera delle associazioni al presidente Draghi “in particolare rispetto al lavoro per rendere più efficiente il fondo vittime amianto anche quanto a risorse e rispetto alla necessità di rivisitare i tempi per l’accesso alla pensione per gli esposti amianto“.

La parlamentare ha annunciato che “nelle prossime settimane riprenderemo a discutere della questione, contenuta fra le altre nella proposta di legge della presidente Serracchiani” e ha invitato le associazioni a “condividere incontri ad hoc con la commissione in modo da costruire un’agenda di interventi a livello parlamentare“.

“Quanto fatto e anche quanto non fatto bene in questi anni – ha aggiunto Mura – ci deve servire anche da monito rispetto alle malattie professionali. Il percorso tortuoso per il riconoscimento delle patologie asbesto correlate deve accendere un faro su un prossimo percorso che si potrebbe aprire sulle patologie che potrebbero emergere in futuro legate al Covid“.