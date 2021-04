Il sindacato degli infermieri Nursing Up denuncia le “criticità assistenziali dovute alla carenza di personale infermieristico che sta travolgendo il Policlinico di Monserrato”.

“Il personale infermieristico esiguo non riesce più a compensare le assenze e le carenze dovute alla mancata assunzione di nuovo personale – si legge nella nota del Sindacato – è sottoposto a carichi di lavoro ingestibili con un rapporto infermiere paziente di 1:10 (assai lontano da un infermiere ogni 6 pazienti come previsto).

“I turni di lavoro ben lontani dalle 36 ore settimanali vedono l’assegnazione frequente di doppie notti rendendo così impossibile il recupero psicofisico collegato ai riposi – accusa il Sindacato – le conseguenze di questo disastro organizzativo sono principalmente due: il decadimento della qualità dei servizi assistenziali offerti ai cittadini e l’aumento del rischio di errori clinici da parte del personale sanitario dovuti al sovraccarico lavorativo e alla stanchezza accumulata e il danno alla salute degli infermieri dovuto agli insostenibili livelli di stress lavoro correlato”.

“Questa situazione non trova giustificazioni in quanto è nella disponibilità della Aou attingere dalla graduatoria per l’assunzione di infermieri già deliberata. Preso atto delle recenti dimissioni dell’intero staff della direzione generale – Diego Murracino Dirigente Regionale del sindacato Nursing Up si rivolge direttamente alla Direzione dell’Assessorato regionale alla Sanità – il personale è allo stremo, non possiamo aspettare i tempi della burocrazia per la nomina della futura direzione generale, servono assunzioni immediate per garantire livelli assistenziali adeguati e rendere dignità al difficile lavoro del personale infermieristico”.