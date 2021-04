Incidente stradale questo pomeriggio nel quartiere Fonsarda a Cagliari. Un autobus della linea 3 del C.T.M., guidato da un 46enne, mentre svoltava da via Nastro Azzurro in direzione via XXVIII Febbraio, ha investito un uomo di 75 anni.

L’anziano è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato presso il Pronto soccorso dell’ospedale Brotzu. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge e per ricostruire la dinamica dell’incidente.