I marinai del team del Nucleo Sdai Cagliari del Gruppo Operativo Subacquei del Comsubin della Marina militare sono intervenuti stamani per salvare un uomo in difficoltà. Gli specialisti della Marina, in fase di rientro all’ormeggio in porto da attività di bonifica di ordigni residuati bellici, sono intervenuti in prossimità della banchina del molo Capitaneria, dove appunto era giunta segnalazione che una persona si trovava in difficoltà in acqua.

Il team di Palombari della Marina militare, in virtù anche dello specifico addestramento in interventi emergenziali, è riuscito a trarre in salvo la persona e a issarla a bordo del battello, dove gli sono stati prestati i primi soccorsi in attesa del successivo arrivo dei sanitari a bordo di un’ambulanza del 118. L’intervento degli specialisti della Marina è stato determinante per il salvataggio dell’uomo, che ora sta bene.