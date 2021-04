Cagliari, addetti rimozione auto barricati nel deposito con bombole e gas

Tensione altissima questa notte d avanti al deposito rimozione del Comune di Cagliari, dove i lavoratori addetti alla rimozione dei veicoli di Cagliari si sono barricati dentro la struttura.

Le ragioni della protesta ormai sono chiare: a causa di un cambio di appalto rischiano di perdere il posto nei prossimi giorni. E ora – avverte il sindacato Sgb – sono barricati all’interno del deposito rimozione del Comune. Gli addetti, fanno anche sapere attraverso i rappresentanti sindacali di essere “pronti ad ogni azione di lotta estrema”.

La prima azione di lotta è stata il blocco del traffico in viale Monastir sistemando i mezzi di traverso. C’è stato poi anche un incontro in Comune. Trattative avviate. Ma la situazione non si è sbloccata. E ora la nuova mobilitazione: barricati nella loro sede sino a quando non ci saranno garanzie per il proseguimento del loro servizio.