Si svolgerà in via Pergolesi a Cagliari, in prossimità del civico numero 5, la disinfestazione contro la diffusione di scarafaggi programmata per la mattinata di domani, venerdì 30 aprile 2021.

Dalle ore 11,30, operatori a lavoro nelle aree in corrispondenza dei pozzetti stradali.

Prescrizioni per i residenti