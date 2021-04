I Carabinieri hanno arrestato a Santa Teresa di Gallura (Ss) un latitante di 44 anni, pregiudicato, destinatario da gennaio 2021 di un ordine di condanna per atti persecutori, danneggiamento e danneggiamento seguito da incendio, commessi nel 2017. L’uomo aveva fatto perdere le sue tracce rendendosi irreperibile quando era venuto a conoscenza dell’ordine di cattura spiccato nei suoi confronti.

I Carabinieri della Compagnia di Tempio Pausania però non hanno mai smesso di cercarlo raccogliendo una serie di informazioni confidenziali che hanno portato alla sua individuazione e all’arresto. Ieri infatti, dall’analisi delle informazioni in loro possesso, i militari dell’Aliquota radiomobile del Nucleo operativo della Compagnia di Tempio, avevano la certezza che l’uomo avesse trovato rifugio in un’abitazione del centro di Santa Teresa di Gallura.

All’alba è scattato il blitz con la cattura del pregiudicato che è stato assicurato alla giustizia. Dovrà scontare una pena residua di tre anni e 11 mesi. Dopo le formalità di rito i militari lo hanno portato nel carcere di Sassari – Bancali a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’operazione è stata resa possibile grazie alla quotidiana attività di controllo del territorio dei Carabinieri che non hanno mai smesso di cercarlo.