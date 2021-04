I Carabinieri di Villanovafranca (Su), durante un servizio d controllo del territorio e di monitoraggio del rispetto delle normative vigenti per l’emergenza da Covid-19 hanno multato e segnalato alla Prefettura di Cagliari 6 giovani.

A essere sanzionati sono P. S. 17enne, P.M. 19enne, S.M. 18enne,S.L. 19enne, F.R. 19enne e G.S. 18enne, tutti residenti a Villanovafranca, sorpresi insieme in assembramento in una via del paese senza mantenere distanze interpersonali e indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree.