Linea Verde Life arriva con una nuova puntata che racconta la splendida Cagliari: città con una innata vocazione green, è l’unica italiana in lizza a Città verde d’Europa nel 2023. Daniela Ferolla e Marcello Masi percorreranno, nella puntata di oggi in onda su Rai uno alle 12:25, il capoluogo in lungo e in largo partendo da un punto panoramico molto suggestivo, il Faro di Capo di Sant’Elia.

Con un minibus sostenibile turistico, Daniela porterà i telespettatori in esplorazione nelle vie più belle della città e mostrerà un’invenzione creata da intraprendenti ingegneri sardi, per gli appassionati di meteorologia, che ha la capacità di misurare i parametri di temperatura e umidità di 10 metri in 10 metri. Poi, andrà in una scuola di cucina, progetto sociale che regala speranza ai giovani sardi. Con lei si percorreranno anche le strade di Giorgino, del villaggio pescatori, società di mutuo soccorso. E nell’immancabile attimo di respiro, che mai come questa volta chiarisce che prendersi cura di sé è un dovere per tutti, si navigherà con il Kayak di mare attraverso le acque cristalline alle pendici del promontorio della Sella del Diavolo.

I cani sono i migliori amici dell’uomo e Marcello conferma che spesso sono anche molto di più: i cani allerta diabete si trasformano in presenze speciali nella vita delle persone che devono tenere monitorati i picchi glicemici, e lo farà in uno dei numerosissimi parchi della città.

Ma Cagliari è anche un distretto velico per antonomasia: nelle acque del Golfo degli Angeli ci si allenano a regatare fin dall’età di sei anni ed è riconosciuto, dai professionisti del settore, come uno dei migliori campi di regata del mondo, ampio, sicuro, con venti costanti e presenti mediamente 250 giorni l’anno.

Federica De Denaro farà immargere invece gli spettatori nei sapori sardi, con una ricetta gustosa e ripetibile in tutte le case d’Italia.