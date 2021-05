Nella prima mattinata di oggi gli agenti delle Volanti e della Squadra Mobile della Questura di Sassari hanno arrestato un clandestino nigeriano di 32 anni nella flagranza dei reato di violenza sessuale pluriaggravata e continuata e lesioni personali. Verso le 8, una giovane donna passeggiava lungo una pista ciclabile in una zona periferica della città, in un tratto in aperta campagna e isolato, è stata raggiunta da uno sconosciuto che all’improvviso l’ha scaraventata a terra, immobilizzandola e impedendole di urlare in cerca di aiuto, iniziando così a palpeggiarla nelle parti intime nel tentativo di consumare una violenza sessuale e provocandole lesioni personali.

La donna è riuscita ad assestare all’aggressore alcuni calci e ginocchiate ai genitali riuscendo così a divincolarsi e chiedere aiuto ad un automobilista in transito grazie al quale ha avvertito il 113. La Polizia è sopraggiunta sul posto dopo pochi minuti riuscendo ad rintracciare il malvivente che tentava di scappare. Gli Agenti, al momento del fermo dell’uomo hanno notato le inequivocabili tracce dell’avvenuta aggressione sessuale e hanno accertato che nella parte genitale dei pantaloni della tuta da ginnastica indossati dall’immigrato era stata praticata una apertura con un taglio, all’evidente scopo di agevolare i suoi intenti violenti.

Sul grave episodio sono state avviate immediate indagini della Squadra Mobile intervenuta sul posto ed è stata così individuata un’altra vittima dell’uomo, una ragazza che solo dieci minuti prima faceva jogging nello stesso punto ed era stata così aggredita dallo straniero che, in questa circostanza, le aveva mostrato le sue parti intime che fuoriusciva dalla fessura della tuta da ginnastica e l’aveva palpeggiata sui glutei.

La Polizia ha raccolto numerosi elementi che inducono a ritenere l’uomo il probabile autore di un altro tentativo di violenza sessuale consumato nei giorni scorsi nei pressi di via del Carmine in città ai danni di un’altra giovane donna.

In base ai rilievi fotosegnaletici sono state accertate le generalità dello straniero, clandestino in Italia, già condannato per reati sessuali commessi in una località del nord del Paese.

L’uomo è stato portato nel carcere di Sassari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Sono in corso ulteriori indagini anche per verificare eventuali ulteriori episodi di violenza commessi con modalità simili in tutto il territorio regionale e nazionale.