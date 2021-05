Musica, morto il chitarrista dei Karma To Burn

Giovedì scorso ha iniziato a circolare la notizia che Will Mecum, chitarrista e unico membro originale della rock band strumentale stoner Karma To Burn , era morto.

Poche ore fa, la band lo ha confermato in un comunicato.

“Cari amici, è con grande dispiacere che vi diciamo che Will Mecum non è più con noi. All’inizio di questa settimana, Will ha subito un trauma cranico dopo essere caduto accidentalmente. La notte del 29 aprile Will morì. Il tuo spirito vivrà attraverso la tua musica e, come donatore di organi, il tuo spirito vivrà in altre persone che hanno bisogno di aiuto. Le parole non possono descrivere quanto apprezziamo la quantità di amore e supporto che ci hai dimostrato nel corso degli anni, è stato un vero onore condividere l’esperienza di celebrare i riff di Will in tutto il mondo. Riposa in pace, Will.

Mecum ha fondato Karma To Burn nel 1994 a Morgantown, West Virginia. Nel 1997 pubblicarono il loro debutto omonimo su Roadrunner, l’unico in cui avevano un cantante, Jay Jarosz, per imposizione dell’etichetta.