Lo show in Italia di Billie Eilish all’I-Days il 17 luglio 2020 all’area Expo di Milano è stato annulato per l’emergenza sanitaria dovuta al Covid 19, e purtroppo non sarà riprogrammato. Ma non ci sono solo cattive notizie in arrivo per i fan. Billie ha infatti recentemente annunciato la pubblicazione di un nuovo lavoro in studio. L’album si intitolerà ‘Happier Than Ever’ ed è il secondo dell’artista dopo ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’ enorme successo internazionale pubblicato nel 2019.