“Guardate lo spettacolo indecoroso che da giorni caratterizza l’isola ecologica di Via Pacinotti, siamo in pieno centro, nella zona del Mercato di San Benedetto e di tante attività commerciali – scrive Valerio Piga del Collettivo Arrosa , Difensori della Natura –

una vergogna che si ripete ciclicamente da quando le hanno posizionate”.

Il sindaco di Cagliari Truzzu ed il suo assessore Guarracino, le avevano inaugurate in pompa magna quasi due anni fa: “Sono criticità ereditate….cosi affermava il Sindaco…i quartieri densamente popolati come San Benedetto: le isole ecologiche intorno al mercato dovrebbero alleggerire la situazione”.

“La situazione non è per nulla migliorata, nonostante si ostini a ribadire il contrario. In 490 giorni non siete riusciti a “combattere l’inciviltà” con le 20(?) telecamere anti furbetti e non riuscite a gestire la raccolta differenziata, visti i risultati disastrosi davanti agli occhi dei cittadini. Sono centinaia le foto che mi arrivano nel gruppo aligando per Cagliari che testimoniano il totale fallimento di questa Giunta – scrive Piga – fa rabbia che nonostante tutto ciò, paghiamo una delle Tari più care d’Italia, fa rabbia vedere la nostra bella città ridotta ad un letamaio”.