“Dobbiamo premere sulle classi over 60 – per le quali la media di somministrazioni è ancora bassa – e il piano va seguito in maniera ordinata e coerente. Quando avremo messo in sicurezza gli over 65 si può aprire a tutte le classi di età.

Si vada a vaccinare poi classi produttive, penso al settore alberghiero”. Queste sono le parole del commissario per l’emergenza, Francesco Figliuolo.

“Fare la vaccinazioni nelle scuole ai ragazzi? Ci stiamo pensando, come si faceva una volta negli anni ’70 – prosegue Figliuolo.