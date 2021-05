Il commissario per l’emergenza, Francesco Figliuolo, ha dichiarato, in merito alla campagna vaccinale, che “fermo restando l’arrivo delle dosi previste, l’obiettivo è di arrivare, questo mese, alle classi produttive, perché questo sarà un mese di transizione”. A maggio, quindi, anche gli under 65 e i lavoratori potrebbero ricevere le prime somministrazioni.

“Dopo penseremo all’estate”, ha sottolineato Figliuolo. Al vaglio degli esperti c’è l’ipotesi del vaccino anti-Covid a scuola, come come si fece per il vaiolo.

Le Regioni nel frattempo attendono l’arrivo di oltre due milioni e 100mila dosi di Pfizer tra il 5 e il 7 maggio.