Programmata per la mattinata di martedì 4 maggio la disinfestazione contro i roditori in diverse vie di Cagliari. Gli operatori saranno a lavoro dalle 08:30 in corrispondenza dei pozzetti d’ispezione fognaria stradali.

Dalle 08:30 alle 12:00 circa, saranno interessate dall’intervento le vie Ada Negri (prossimità civico n. 28), Campo Pisano (prossimità civico n. 3), Monteponi (prossimità civico n. 3), San Giuliano (prossimità civico n. 6) e Castelli, saranno interessate da disinfestazioni. Gli operatori incaricati interverranno nelle pertinenze pubbliche.

Le prescrizioni per i residenti: