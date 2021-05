l Comune di Nuoro ha approvato gli indirizzi per l’attuazione di un secondo bando per i bonus spesa per l’acquisto di generi di prima necessità a favore di nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19.

Possono accedere al beneficio tutti i nuclei familiari residenti nel comune di Nuoro che a causa dell’emergenza sanitaria stanno vivendo una forte crisi economica e non sono coperti da adeguata tutela. Nello specifico, soggetti in stato di bisogno per la chiusura o sospensione di attività lavorativa, propria o svolta in qualità di dipendente; mancato ottenimento di ammortizzatori sociali, impossibilità ad accedere agli stessi o, anche se percepiti, non superiori a 1.200 euro; assenza di altre fonti di reddito.

La domanda può essere presentata on line attraverso il portale nuoro.bonuspesa.it a partire dal 4 maggio e fino al 3 giugno 2021. I buoni spesa sono utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari, altri beni di prima necessità, quali farmaci, parafarmaci, prodotti per l’igiene personale, pulizia e riscaldamento della casa e materiale didattico per figli minori. E’ assolutamente vietato l’acquisto di tutte le bevande alcoliche di qualsiasi genere, nonché l’acquisto di altri prodotti non rientranti in quelli sopra descritti. Il credito assegnato, spendibile entro e non oltre il 9 settembre 2021 negli esercizi commerciali accreditati, potrà essere utilizzato in più̀ acquisti ed esercizi diversi senza limiti e importi specifici.

Gli esercizi commerciali che intendono aderire all’iniziativa potranno farlo attraverso lo stesso portale compilando l’apposito modulo.