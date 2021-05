Al via la quinta edizione di Tumori Femminili e sport 2021: un calcio al cancro. L’evento, organizzato da Fondazione Taccia e Mai Più Sole e patrocinato da Fidapa BPW Italy insieme al Comune di Cagliari, si terrà l’8 maggio 2021 alle ore 16:30 attraverso la piattaforma zoom in diretta facebook nella pagina di Mai Più Sole.

Non è un caso che la data dell’iniziativa coincida con la giornata mondiale sul tumore ovarico, patologia da cui ha preso le mosse Mai Più Sole per poi allargare il proprio raggio d’azione a tutte le neoplasie. Le amiche di Mai Più Sole sono una rete di donne che non si sentono malate ma profondamente vive e che si riconoscono principalmente nei motti “La vita è tutto il resto” e “Il gioco di squadra fa la differenza”.

Ed è proprio il gioco di squadra tra operatori sanitari, medici, amici e familiari stretti intorno alle pazienti la chiave dell’iniziativa che si tiene online per il secondo anno a causa del covid-19. Nell’evento coordinato da Daniela Cadeddu si passeranno la palla gli illustri professionisti del settore che esporranno relazioni scientifiche e le pazienti che racconteranno il proprio vissuto.

E’ possibile seguire l’evento in diretta facebook o partecipare come pubblico attivo all’incontro zoom utilizzando il link: https://us02web.zoom.us/j/86465444692 o l’ ID riunione 864 6544 4692.

Interverranno: Albachiara Bergamini, Consigliera e referente per la Sardegna della Fondazione Taccia, ideatrice e responsabile del Progetto Mai Più Sole; Silvia Trois, Presidente F.i.d.a.p.a. Sezione di Cagliari; Maria Tina Maresu, Presidente F.i.d.a.p.a. Distretto Sardegna; Maria Concetta Oliveri, Presidente Nazionale F.i.d.a.p.a.; Stefania Loi, Presidente Commissione Pari Opportunità Comune di Cagliari; dottor Daniele Farci, Direttore dell’Unità di Medicina e Oncologia della Nuova Casa di cura di Decimomannu, oncologo e coordinatore AIOM Sardegna.

Come è cambiata l’oncologia medica in era Covid, Testimonianza di Serena Gherardini, Dottor Massimo Dessena, Chirurgo Senologo dell’Ospedale Oncologico Businco di Cagliari. Gestione delle pazienti con carcinoma mammario durante la pandemia di Covid-19, Testimonianza di Marisa Guidetti. Dottoressa Nadia Brusasca, Responsabile del centro di psiconcologia aziendale dell’ospedale Zonchello di Nuoro, coordinatrice della SIPO Sardegna (Società Italiana di Psiconcologia) Mente e Covid-19.

Testimonianza di Donatella Uda; Dottor Marco Scorcu, Responsabile Medicina dello Sport ASSL Cagliari, Ospedale San Giovanni di Dio, Cagliari. Esercizio fisico nel tumore al seno: come e quando? Testimonianza di Francesca Tocco. Professor Andrea Figus, Chirurgo plastico Presidio Osp. Duilio Casula Monserrato e Professore Associato del Dipartimento di Scienze Chirurgiche Università di Cagliari. La ricostruzione del seno al tempo del Covid-19. Una sfida nella sfida, Testimonianza di Maria Carmen Loi. Dottoressa Daniela Tocco, Insegnante di educazione Fisica, Allenatore e Formatore sportivo, Personal e Mental Coach.

Il movimento esprime l’essenza della vita e della quotidianità, Testimonianza di Veronica Schirru. Dottoressa Rita Nonnis, Chirurga e senologa dell’azienda Ospedaliera di Sassari. Esponente del comitato tecnico scientifico nazionale di aBRCAdaBRA onlus. Senologia in crisi. Una occasione per riorganizzare la sanità pubblica nel post-COVID, Testimonianza di Marina Montisci (Presidente delle Karalis Pink Team).

La locandina dell’evento (clicca per ingrandire)