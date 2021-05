“La legge approvata all’unanimità dal Consiglio regionale, che prevede ristori per gli ambulanti e i giostrai, è un segnale preciso della volontà di questa Assemblea di voler estendere gli aiuti a tutte le categorie produttive messe in ginocchio dal Covid”. Il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais è soddisfatto per l’approvazione della Proposta di Legge 263 che stanzia 3,9 milioni di euro per i circa 650 operatori di feste e sagre e per i giostrai che operano in Sardegna.

“Stiamo cercando, nonostante le difficoltà, le contrapposizioni e i dibattiti accesi, di aiutare coloro che sono in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica. Le commissioni competenti sono già riunite per discutere il prossimo provvedimento che allargherà ulteriormente i sostegni ad altre categorie fino ad ora rimaste escluse dai ristori”, ha dichiarato Pais.