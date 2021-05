Fiammetta Melis ha 12 anni, è di origini sarde e, durante questo periodo di restrizioni, ha continuato a seguire le lezioni, ma in Dad, mentre il padre pascolava capre in Trentino, in un prato della Val di Sole a mille metri d’altezza.

Le immagini della bimba ‘multitasking’ sono immediatamente diventate virali e hanno fatto il giro del mondo, arrivando finanche ai giocatori della squadra del Cagliari, di cui la ragazzina è tifosissima.

I rossoblu sono rimasti colpiti dalla storia di Fiammetta, che considerano «un simbolo di resistenza e resilienza, un esempio per tutti coloro che, in questi difficili tempi di pandemia, sanno come adattarsi alle circostanze e guardare in modo positivo al futuro. Come il Cagliari Calcio, che nella sua lunga storia è passato attraverso fasi alterne, ma mantenendo sempre il piacere del gioco e lo spirito di squadra», e hanno quindi pensato di ‘arruolare’ la piccola tifosa come dodicesima in campo, regalandole la maglia con il suo nome stampato.