Tragedia in tarda mattina in un’azienda agricola di Guasila (Su). Nicola Melas 16enne di Guasila ha preso il trattore di un vicino per fare un giro ed ha affrontato una salita ripidissima rovesciandosi.

Il ragazzo è rimasto schiacciato sotto il mezzo.

Ad accorgersi della tragedia i proprietari del terreno, che hanno chiamato i soccorsi, purtroppo inutilmente. Sul posto sono arrivati i Carabinieri per i rilievi.

Il pm di turno ha ordinato un’ inchiesta ed ha disposto il sequestro del mezzo.