Da domani, giovedì 6 maggio 2021, e sino a nuove disposizioni, sarà possibile prenotare le 10 postazioni studio individuale situate nella “coorte“ della MeM – Mediateca del Mediterraneo di via Mameli 164 a Cagliari e presso la Biblioteca Pirri al civico 63 di via Santa Maria Goretti.

Restano vigenti le disposizioni indicate nella “Guida per l’uso contingentato e sicuro della Sala Studio della Biblioteca centrale – MeM e della Biblioteca di Pirri in osservanza delle prescrizioni anti Covid-19” pubblicata sul portale istituzionale.

L’articolazione dei turni giornalieri è la seguente:

mattina – dalle ore 9,30 alle ore 13;

pomeriggio – dalle ore 15 alle ore 18,45.

Il servizio – precisa con una nota la dirigente Servizio Cultura e Spettacolo – è rivolto a tutti gli iscritti del Sistema Bibliotecario Comunale di Cagliari e necessita di prenotazione, da effettuarsi da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15,30 alle 17, tramite i seguenti recapiti telefonici: MeM – 0706773851; Biblioteca Pirri – 0706773820.