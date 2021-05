Questa mattina i consiglieri regionali di LEU Daniele Cocco, Roberto Deriu ed Eugenio Lai hanno chiesto al Presidente della Regione e all’Assessore dell’Agricoltura, tramite un’interrogazione, indennizzi immediati per ristorare le aziende che hanno subìto danni alla produzione agricola a causa dell’invasione di cavallette.

Il capogruppo Cocco ha dichiarato: “Da diverse settimane un’invasione di cavallette sta devastando ettari di terreno in Sardegna, in particolare nei territori del nuorese e del centro Sardegna. Quella che sta colpendo i campi coltivati dell’isola, per il terzo anno consecutivo, è una vera e propria ‘catastrofe biologica’ che sta mettendo a rischio in molti territori la produzione agricola”

Diverse le aziende e gli allevatori che sono stati interessati dall’invasione di cavallette. “Non trovando più pascoli per i propri animali, sono costretti ad acquistare foraggio e mangime per sostenere il bestiame, aggravando i già rilevanti danni economici derivanti dalle restrizioni dovute all’emergenza coronavirus”.

E aggiunge. “Riteniamo che questa situazione, dopo le segnalazioni degli scorsi anni, sia stata sottovalutata da parte della Regione. E’ necessaria una seria programmazione di interventi per il futuro, visto la ricorrenza del fenomeno, con interventi mirati a prevenire i danni causati da milioni di cavallette”.