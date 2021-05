Nella serata un casolare è andato in fiamme a Sestu in località Sa Cantonera, sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno evitato la propagazione delle fiamme alla struttura e alla vegetazione circostante.

Gli operatori VVF giunti sul posto con un’APS e un automezzo fuoristrada dotato di modulo antincendio boschivo, hanno spento le fiamme, mettendo l’area in sicurezza ed evitando la propagazione delle fiamme, sono in fase di accertamento le cause del rogo.