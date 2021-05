“Grande interesse e una positiva accoglienza da parte delle imprese associate per l’iniziativa delle vaccinazioni in azienda”. Promossa da Confapi Sardegna, tra i propri iscritti sull’intero territorio regionale, la campagna di sensibilizzazione ha visto l’adesione di 247 PMI isolane con un totale di oltre 2500 lavoratori dipendenti.

Sull’accelerazione del programma vaccinale, attraverso le somministrazioni dirette in azienda o in hub dedicati, la Confapi nazionale già nei mesi scorsi aveva svolto un “ruolo propositivo e incisivo fino alla sottoscrizione il 4 aprile del Protocollo tra Governo e Parti Sociali. Al documento è poi seguita la disciplina di dettaglio da parte degli enti preposti alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, alla quale ora è necessario dare concreta operatività attraverso una specifica regolamentazione su base regionale in linea con le indicazioni fissate a livello nazionale e compatibilmente al sufficiente approvvigionamento di dosi vaccinali”, si legge nel comunicato.

Confapi Sardegna, con il presidente Giorgio Delpiano, ha già chiesto ai competenti organi della Regione l’avvio urgente del dialogo necessario a dare la più rapida attuazione al programma vaccinale nelle imprese. “L’attivazione di punti diretti nelle sedi aziendali e presso strutture specifiche dotate di personale sanitario qualificato, com’è facilmente intuibile, oltre a consentire la messa in sicurezza dei lavoratori, darebbe un notevole impulso alla più rapida ripresa delle attività nei principali settori economici e uno slancio alla ripartenza post-Covid del sistema produttivo isolano”.

Confapi Sardegna, dopo aver raccolto le manifestazioni d’interesse e le numerose adesioni da parte delle aziende associate, “sta monitorando con attenzione l’evoluzione dell’iniziativa nelle principali aree del Paese rappresentate nel sistema Confapi e l’associazione della PMI sarde è pronta e disponibile a fornire il proprio supporto nel tavolo di concertazione che, si auspica a breve, dovrebbe aprirsi con le autorità regionali per dare concreta operatività all’iniziativa”.