Disagi nelle scuole e prove Invalsi che saltano in molte classi per lo sciopero di questa mattina dei Cobas, per questo si è svolta una manifestazione di protesta davanti al Consiglio regionale, in via Roma a Cagliari, con bandiere, striscioni e interventi al megafono.

Hanno aderito alla mobilitazione anche Unione Sindacale di Base Unicobas, Cub e Osa. Una protesta non solo contro le Invalsi, ma anche per dire no allo schema di scuola impostata dal Recovery fund.