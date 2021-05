Consegnate questa mattina le prime dosi ai medici di medicina generale nel punto vaccinale dell’ospedale Marino di Cagliari, secondo quanto previsto dal protocollo operativo sottoscritto tra Ats e le sigle dei medici di medicina generale più rappresentative nell’Isola.

Il primo medico è arrivato oggi, dopo aver prenotato il vaccino per l’immunizzazione dei pazienti, per ritirare le siringhe con le dosi già pronte per le somministrazioni a domicilio o nel proprio ambulatorio.

I medici potranno andare a ritirare le siringhe pronte all’uso dalle 8.30 alle 14.30, dal lunedì al venerdì sia all’Ospedale Marino di Cagliari che nell’Hub vaccinale di Sassari ‘Promocamera’.

La notizia precedente: