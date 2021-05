Omicidio ieri sera a Nule (SS). Francesco Dessena, pensionato 76enne nato e residente in paese, è stato trovato morto nel suo podere. I familiari, non vedendolo rientrare a casa come di consueto, intorno alle 21 sono andati a cercarlo in campagna, trovandolo privo di vita riverso per terra in una pozza di sangue.

Immediato l’allarme ai Carabinieri del paese e della Compagnia di Bono, che hanno avviato le indagini insieme ai colleghi del Nucleo investigativo Provinciale di Sassari. Sul posto il magistrato di turno e il medico legale che ha effettuato una prima ricognizione sul cadavere.

L’uomo, ucciso probabilmente nel tardo pomeriggio, proprio mentre si apprestava a rientrare in paese, è stato colpito al viso da una fucilata. Nel corso della notte sono state sentite numerose persone. L’anziano non aveva precedenti.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO