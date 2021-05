I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cagliari, al termine degli accertamenti scaturiti dall’aggressione subita da una 27enne di Flumini di Quartu, hanno denunciato per maltrattamenti contro familiari e conviventi e detenzione abusiva di oggetti atti ad offendere, un 25enne, compagno donna, già gravato da diverse denunce.

L’uomo, introno alle 10.30 di due giorni fa si trovava ad Elmas, nella sede di un centro di solidarietà e, colto da un improvviso e incontrollabile stato d’ira, ha picchiato e minacciato la donna. I responsabili hanno chiamato i Carabinieri che lo hanno bloccato e identificato. L’uomo, nel corso della perquisizione dell’auto è stato trovato in possesso di un bastone in ferro lungo 75 cm che è stato sequestrato, in quanto da considerarsi un’arma impropria.