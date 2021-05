I Carabinieri di Serramanna (Su) insieme ai colleghi del Radiomobile della Compagnia di Sanluri, hanno eseguito un decreto del Tribunale di Cagliari che dispone la sospensione dell’affidamento in prova ai servizi sociali e la carcerazione a carico di un pregiudicato 34enne serramannese, già gravato da diverse denunce per fatti legati allo spaccio di droga e affidato in prova ai servizi sociali nella comunità “Alle Sorgenti” di Morgongiori (Or).

La misura del magistrato di sorveglianza scaturisce delle reiterate violazioni del 34enne al rispetto degli obblighi della misura alternativa alla detenzione. Al termine della notifica del provvedimento l’uomo è stato portato dai Carabinieri nel carcere di Uta.