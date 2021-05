Luci viola sul Palazzo Municipale di via Porcu. Mercoledì 12 maggio, in occasione della Giornata mondiale della Sindrome Fibromialgica, il Comune di Quartu aderirà all’iniziativa che prevede l’illuminazione di un monumento della città in segno di vicinanza verso le persone colpite da questa malattia invisibile e allo stato attuale ancora non riconosciuta.

La Fibromialgia è una sindrome dolorosa che si manifesta a seguito di una disfunzione dei circuiti neurologici. La malattia è stata riconosciuta nel 1992 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità con la Dichiarazione di Copenaghen e colpisce in Italia più di 2 milioni di persone, quindi quasi il 3.5% della popolazione nazionale. È diffusa soprattutto tra le donne, interessate per una percentuale che sfiora il 90% dei malati, e può comparire a qualsiasi età, anche se il picco massimo si colloca tra i 40 e i 60 anni, con inevitabili e importanti ripercussioni sull’attività lavorativa e sul piano socio-affettivo.

L’iniziativa “Accendiamo una luce viola sulla Fibromialgia” nasce da una proposta dell’organizzazione di volontariato ‘Comitato Fibromialgici Uniti – Italia’ , che intende promuovere una rete di sostegno e sensibilizzazione costituita da soggetti privati e pubblici, compresi gli enti locali: l’Amministrazione comunale di Quartu, facendo seguito alla proposta della Consigliera Valeria Piras, ha formalizzato con una delibera di Giunta la volontà di aderire al progetto, anche nell’ottica di un necessario riconoscimento della fibromialgia tra le malattie invalidanti. L’auspicio infatti è che, in considerazione delle condizioni di forte disagio arrecate alle persone che ne sono affette, la sindrome possa essere inserita tra le patologie esenti dal pagamento delle prestazioni sanitarie. Non solo, l’adesione vuole esprimere anche la necessità di creare strutture sanitarie pubbliche idonee alla diagnosi e alla riabilitazione, così come la nascita di centri ricerca appositi per uno studio più approfondito.

Mercoledì 12 maggio, in concomitanza con tanti altri edifici italiani, la comunità quartese si stringerà quindi in un abbraccio virtuale che coinvolgerà le tante persone che soffrono di questa patologia: il Palazzo Comunale si colorerà di viola. A partire da lunedì 10 maggio inoltre presso gli Uffici Urp del Comune sarà possibile firmare la petizione popolare promossa da CFU Italia per il riconoscimento della Fibromialgia e l’inserimento della stessa tra i Livelli essenziali di assistenza (Lea).