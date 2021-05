Sono 10.554 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Sono 207 le vittime (ieri 258).

Sono 328.612 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Il tasso di positività passa dal 3,6% di ieri al 3,2% nella giornata odierna. Le terapie intensive occupate da pazienti Covid sono 2.253, in calo di 55 unità, mentre nei reparti ordinari sono ricoverate 16.331 persone, in calo di 536 unità rispetto a ieri.