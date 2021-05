Un consigliere comunale di Porto Torres ha patteggiato un anno e quattro mesi per violenze domestiche nei confronti della moglie. Un risultato che, però, non piace a Patrizia Cadau, consigliera comunale di Oristano da sempre attiva sui temi della violenza sulle donne, che chiede le dimissioni del politico.

“Il consigliere violento si deve dimettere” scrive su Facebook. “Un marito maltrattante, violento e dispotico ha patteggiato un anno e quattro mesi, dopo che la moglie lo aveva denunciato per violenza, costrizioni, intimidazioni, minacce. Ma quel marito è uno di quelli che non si faticherebbe a definire l’uomo perbene: un esponente di spicco della politica locale, attualmente consigliere comunale in carica di minoranza in quota sardo leghista. Dice che non si dimette e che lo giudicheranno gli elettori e non i politici”.

“Come se si trattasse di una vicenda politica” aggiunge nel post. “Io credo che questo personaggio, non possa rappresentare le Istituzioni, che un paese civile ne debba pretendere le dimissioni, che i colleghi in consiglio debbano sentire l’esigenza di non averlo come collega, che le donne di quel consiglio, di quella Giunta, a partire dal Sindaco lo invitino ad allontanarsi. E che le donne di Porto Torres abbiano la consapevolezza che non c’è momento più adatto di questo in cui dimostrare da che parte stare”.

Il post: