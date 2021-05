Si è svolto sabato 8 maggio, alle ore 17:00 in viale Trento, il sit-in di protesta per tutelare gli alberi di piazza Sorcinelli, a Cagliari. Molte piante sono già state sradicate in viale Buoncammino e gli organizzatori temono che con “l’incuria, l’abbandono del Verde Pubblico, si rischi di veder morire definitivamente quelle meravigliose piante, beni monumentali, tra erbacce alte, sporcizia e rifiuti abbandonati”.

L’incontro è stato l’occasione per “parlare e decidere in relazione a nuove iniziative sui Cambiamenti Climatici, la Tutela della Salute e Ambiente, davanti a Saras, Fluorsid e Inceneritore”.