Bruxelles aveva avviato un’azione legale per inaffidabilità contro il produttore di vaccini anti-Covid AstraZeneca e l’Europa, ora, ha deciso di non rinnovare il contratto con l’azienda anglo-svedese, la cui scadenza è prevista per la fine di giugno.

Non è d’accordo con la decisione della Commissione Ue il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, secondo cui: “c’è una carenza di vaccini a livello nazionale”, mentre il Lazio ha esaurito le prenotazioni di Pfizer per maggio e la Lombardia ha aperto alle somministrazioni per gli over 50.