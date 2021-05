I consiglieri Comunali dell’opposizione di Iglesias “contestano fermamente le modalità e le tempistiche attraverso le quali il Sindaco Mauro Usai ha deciso di chiudere gli Istituti scolastici di ogni ordine e grado”, si legge in una nota stampa, relativa alla decisione del primo cittadino di interrompere l’attività didattica nelle scuole.

“Una decisione ingiustificata che ci riporta al clima di panico e terrore di un anno fa. Lo stesso Sindaco, che oggi ha diffuso un comunicato con il quale annuncia la riapertura graduale dimostra che si è trattato di una decisione sbagliata ed affrettata. In particolare, nello stesso comunicato si ammette che l’Amministrazione è in grado di procedere di concerto con i dirigenti scolastici al tracciamento autonomo di potenziali casi di positività”, affermano i consiglieri.

“Non siamo interessati al teatrino di accuse reciproche tra la stessa Amministrazione e l’Asl di Carbonia ma esclusivamente a garantire ai nostri ragazzi il diritto allo studio ed alla frequentazione delle lezioni in presenza, soprattutto in un momento in cui – fortunatamente – si registra un netto miglioramento dei dati e degli indici epidemiologici. Chiediamo che il Sindaco, in qualità di responsabile della salute pubblica cittadina, proceda alla riapertura immediata di tutte le suole cittadine di ogni ordine e grado, senza eccezioni”, è la richiesta avanzata.

La notizia aggiornata: