Ancora troppe incertezze per il futuro della società e risposte “inadeguate” da parte della Regione. Sono queste le motivazioni che hanno spinto i sindacati di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil a indire un presidio permanente a partire dalle dieci di martedì 11 davanti alla sede dell’assessorato regionale all’Industria in via XXIX Novembre a Cagliari.

Il presidio si terrà in concomitanza con lo sciopero di otto ore dei lavoratori Igea dei siti di Iglesias, Furtei, Silius, Lula, Gadoni.