Nella nottata di lunedì, i Poliziotti delle Volanti hanno notato in via Machiavelli, a Cagliari, due giovani intenti ad armeggiare su un’auto parcheggiata in uno sterrato.

I due, alla vista delle Volanti, hanno tentato di eludere il controllo, cercando di ripararsi dietro a un’altra auto, forse parcheggiata appositamente in quel punto in modo da coprirli. Gli accertamenti compiuti dai poliziotti delle Volanti hanno permesso di scoprire che i due giovani cercavano di smontare il catalizzatore della macchina, e di asportarlo con l’aiuto di un seghetto.

Gli agenti hanno infatti trovato, poggiati a terra, tutti gli arnesi utilizzati per compiere il furto. L’oggetto sarebbe poi stato “piazzato” sul mercato nero. Ancora con le mani unte di grasso, i due giovani, un 26enne e un 28enne, entrambi già noti agli agenti per i loro numerosi precedenti di polizia, son stati denunciati per il reato di tentato furto aggravato.