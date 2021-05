Un cadavere senza la gamba sinistra e il braccio sinistro è stato trovato stamani sulla spiaggia di Lacona, nel comune di Capoliveri, all’Isola d’Elba. La scoperta è stata fatta da un surfista che ha avvisato prima il 118, poi i carabinieri.

Sul tema è intervenuto l’avvocato Gianfranco Piscitelli, Presidente di Penelope Sardegna che afferma: “Il corpo in avanzato stato di decomposizione ha un lembo di tessuto rosso che potrebbe essere una sciarpa o una maglia, sono in allerta con la Presidentessa di Penelope Toscana Emanuela Zuccagnoli perché trattandosi della spiaggia ovest dell’Isola d’Elba, la salma potrebbe essere stata trasportata dalla costa est della Sardegna. Bisogna far mente locale agli scomparsi delle due coste difronte. Importante il tessuto rosso vivo presente nella parte alta dei resti”, conclude Piscitelli.