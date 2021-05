Un vasto incendio è scoppiato in viale Elmas a Cagliari all’interno di un deposito di un’attività commerciale che vende articoli per la casa. Le fiamme hanno iniziato a divorare il capannone intorno alle 14:30.

Sul posto la sala operativa del 115 che ha inviato squadre di pronto intervento della sede centrale, dal distaccamento del Porto di Cagliari e dal distaccamento Aeroportuale di Elmas, di cui tre APS, tre autobotti, una Kilolitrica con 25.000 litri d’acqua, un automezzo antincendio per il Soccorso aroportuale, un AF ARA autofurgone per il ricambio degli autorespiratori.

Gli operatori dei vigili del fuoco stanno operando per evitare la propagazione delle fiamme alle strutture e alle attività adiacenti. Al momento il rogo è sotto controllo. Sul posto è intervenuto anche il Funzionario tecnico di guardia per le verifiche sulla struttura che ha collassato. Fortunatamente non c’è stato alcun ferito e nessuna persona risulta coinvolta. Sul posto anche i Carabinieri e la Polizia Locale di Cagliari che stanno provvedendo alla gestione della viabilità.

La strada è stata temporaneamente interdetta alla circolazione stradale. I vigili del Fuoco al termine delle operazioni di spegnimento, bonifica, e di messa in sicurezza daranno il via agli accertamenti per stabilire le cause del rogo.

