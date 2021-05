Al via dal 14 giugno al 6 agosto la seconda edizione del Belvedere Beach Summer Camp, il camp estivo dedicato a bambini/e e ragazzi/e dai 5 ai 13 anni, che si svolge al Belvedere Beach, nel litorale del Poetto di Quartu Sant’Elena (CA). Il Belvedere Beach è il luogo perfetto per il divertimento e il relax dei piccoli ospiti che potranno giocare, fare sport, mangiare bene e conoscere tanti amici, il tutto in totale sicurezza e nel pieno rispetto delle norme anti-Covid.

Sia i bimbi che i ragazzi saranno seguiti passo passo da tutor qualificati che si occuperanno del loro benessere per tutta la durata del camp, e la loro attività sportiva sarà coordinata e supportata da istruttori qualificati e di ampia esperienza. I bambini e le bambine che parteciperanno al camp giocheranno a Calcio, Basket, Beach Volley e potranno provare anche l’emozione di solcare il nostro mare in Sup (Stand Up Paddle) e Kayak con il supporto dei nostri coach.

Chi trascorrerà il pranzo in struttura, potrà assaporare le prelibatezze della nostra cucina, in un’area riservata del ristorante in riva al mare. Per iscriversi al progetto, occorrerà solo contattare la segreteria, sempre a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, ai seguenti contatti: Telefono – 070 53 20 84 / 342 5272 468. Indirizzo mail – segreteria@costaeventisrl.com

La segreteria fornirà anche assistenza, ai genitori che lo chiederanno, nell’ottenimento del bonus Inps per il baby sitting. Sono previsti sconti per i servizi di spiaggia e ristorazione per i genitori dei bambini che frequentano il camp e per chi si iscriverà entro il 20 maggio, ci sarà anche un ulteriore sconto del 10%. Il Camp è organizzato da Costa Eventi, azienda che vanta curriculum di organizzazione eventi regionali, nazionali e internazionali dal 2009.