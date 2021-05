Il prossimo 21 maggio uscirà ufficialmente l’album “Cinematic” del progetto No.Vox di Ghigo Renzulli, chitarrista dei Litfiba.

Il disco sarà disponibile nei formati doppio LP in edizione trasparente e, in esclusiva per gli iscritti alla newsletter di Renzulli, anche in edizione marmorizzata limitata di 200 copie. Il Pre-Order sarà aperto da venerdì 7 maggio.