Una Toyota Yaris guidata da una 49enne residente nell’hinterland cagliaritano, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrata lateralmente con un motociclo Piaggio Liberty guidato da un 16enne, anch’esso residente nell’hinterland.

Il ragazzo è rimasto ferito ed è stato immediatamente soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al P.S. dell’ospedale Brotzu con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.