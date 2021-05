Afferrare il diavolo per la coda non sarà facile. Semplici lo sa e mantiene un profilo prudente. Sa anche che proprio ora non si può mollare visto il risultato di Spezia-Torino che fa precipitare i granata nelle sabbie mobili e consegna la salvezza aritmetica ai ragazzi di Vincenzo Italiano. Benevento quasi certamente domani porterà a casa i tre punti col Crotone, con buona pace dei Mastella-Lonardo, che potrebbero così risparmiare i soldi delle annunciate querele a Doveri e Mazzoleni. Anche perché il Toro (11 gol presi e uno fatto nelle ultime due gare) non avrà vita facile martedì con una Lazio in cerca di punti per la Champions e con un Simone Inzaghi determinato a dare una mano al fratello Pippo, che a sua volta si giocherà tutto proprio i granata al Comunale di Torino all’ultima giornata. In questa ridda di ipotesi e risultati, il Cagliari potrebbe uscirne salvo. A patto che domani strappi un punto al Diavolo per arrivare tranquillo domenica prossima alla Sardegna Arena nell’ultima gara col Genoa, ormai già salvo.

Semplici. In conferenza stampa questo pomeriggio il mister è stato chiaro: “Abbiamo un obiettivo importante e siamo consapevoli che ci troveremo una squadra di grandi valori, in forma e con tanta qualità. La loro risalita? Non guardo in casa d’altri”. Al Meazza servirà “tanta voglia, andremo con il giusto rispetto ma con la consapevolezza di voler portare a casa un risultato positivo. Se pensiamo di stare tutti dietro ad aspettare il Milan, potremmo avere qualche problema in più. Abbiamo la consapevolezza di poterli mettere in difficoltà e conseguire un risultato positivo: non sarà semplice, però abbiamo dimostrato di potercela giocare con fiducia. Cos’è successo ultimamente in casa Milan? Non lo so. Guardo la mia squadra, veniamo da una rincorsa che è da completare e dobbiamo essere concentrati. Sappiamo bene che sulla carta sarà una gara difficilissima ma siamo anche consapevoli di avere le qualità per mettere in difficoltà il Milan”.

Sulla difesa a 4 Semplici è chiaro: “Abbiamo giocatori con buone caratteristiche e abbiamo considerato anche questa ipotesi, ma dobbiamo fare i conti con tre partite in una settimana. Vedremo. Cercheremo di mettere in campo il miglior ‘undici’ possibile senza pensare troppo ai risultati delle dirette avversarie”. Chiaro che un po’ di rammarico per la gara con la Fiorentina c’è, ma il mister è concreto: “Certo, mercoledì ci sarebbe piaciuto chiuderla, ma la paura ha dominato. Va bene anche quel risultato e quel tipo di partita in questa fase ci sta”. Ora testa al Milan: “Siamo consapevoli di cosa abbiamo fatto finora e andiamo avanti con fiducia cercando di raggiungere la salvezza già da domani sera”.

Arbitri. La Commissione Arbitri ha designato Davide Massa di Imperia a dirigere la gara di domani a San Siro. Massa sarà coadiuvato da Filippo Meli di Parma e Stefano Alassio, anche lui di Imperia. Quarto uomo è Gianluca Manganiello di Pinerolo. Al Var ci saranno Paolo Valeri di Roma2 e Fabiano Preti di Mantova.